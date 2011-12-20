《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币早盘受支撑,仅美元/韩元下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼12月20日电---美元兑日圆以外亚洲货币周二在亚洲早盘全线受到支撑,美元/韩元是唯一的例外,因韩元在朝鲜(北韩)领导人金正日逝世後的过度下跌被部分扳回.
G7货币方面,欧元/美元仍持稳於1.30左右,澳元/美元则在澳洲央行会议记录的扶助下部分收复纽约尾盘失地.地区股市温和反弹,韩股和日股日经指数均上涨0.7%,标准普尔500指数期货上涨0.6%.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。