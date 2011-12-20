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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 11:28 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币早盘受支撑,仅美元/韩元下跌

IFR悉尼12月20日电---美元兑日圆以外亚洲货币周二在亚洲早盘全线受到支撑,美元/韩元是唯一的例外,因韩元在朝鲜(北韩)领导人金正日逝世後的过度下跌被部分扳回.

G7货币方面,欧元/美元仍持稳於1.30左右,澳元/美元则在澳洲央行会议记录的扶助下部分收复纽约尾盘失地.地区股市温和反弹,韩股和日股日经指数均上涨0.7%,标准普尔500指数期货上涨0.6%.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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