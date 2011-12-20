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货币新闻 | 2011年 12月 20日 星期二 11:24 BJT

《全球市场》股市与欧元在大跌後企稳,但市场人气依旧脆弱

* MSCI不含日本的亚太股指涨0.4%,日经指数升0.7%

* 韩国股市引领亚洲股市在大跌後回升

* 欧元兑美元持於1.30左右,但警惕欧债问题发展

* 大宗商品价格企稳

路透东京12月20日电---亚洲股市与欧元周二持稳,但人气依旧脆弱,因市场担心遏制欧债问题的努力进展不顺,而增强银行业资本的更严厉准则恐进一步削弱银行获利.

在朝鲜(北韩)最高领导人金正日死讯传出後,亚洲人气已然偏向风险规避.金正日死讯引发地区局势动荡担忧,促使投资者周一将资金撤出较高风险资产,投向避险的美元.

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