《全球市场》股市与欧元在大跌後企稳,但市场人气依旧脆弱

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
* MSCI不含日本的亚太股指涨0.4%,日经指数升0.7%
* 韩国股市引领亚洲股市在大跌後回升
* 欧元兑美元持於1.30左右,但警惕欧债问题发展
* 大宗商品价格企稳
路透东京12月20日电---亚洲股市与欧元周二持稳,但人气依旧脆弱,因市场担心遏制欧债问题的努力进展不顺,而增强银行业资本的更严厉准则恐进一步削弱银行获利.
在朝鲜(北韩)最高领导人金正日死讯传出後,亚洲人气已然偏向风险规避.金正日死讯引发地区局势动荡担忧,促使投资者周一将资金撤出较高风险资产,投向避险的美元.
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。