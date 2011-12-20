美国防部欢迎日本选定F-35作为新一代战机

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月19日电---美国国防部负责洛克希德马丁（Lockheed Martin）(LMT.N)项目的办公室周一对日本选定F-35作为新一代战机的消息表示欢迎，称此举有助加强其与日本的合作关系。
该办公室在日本宣布决定後发表声明称：“F-35项目办公室期待加强与日本的合作，也希望为提高亚太地区的安全作出贡献。”
日本是除以色列以外，第二个根据美国对外军售计划订购F-35的国家。洛克希德马丁正在为美国及其八个夥伴国研发三款新式隐形战机，八个夥伴国包括英国、意大利、荷兰、土耳其、加拿大、澳大利亚、丹麦和挪威，他们也分担了研发成本。
F-35项目办公室称，日本需要40-50架新一代战机，初步协议将包括四架常规起降机型，2016年交付。
亚太地区拥有F-35战机的国家将包括美军、澳大利亚、日本和涉及多国军事行动的夥伴国家。
该办公室称，日本选定F-35战机，将允许其空军与美国和其他夥伴国家合作，可确保未来的合作威慑和地区安全。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。