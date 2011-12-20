〔中国汇市〕人民币兑美元宽幅震荡,大行继续抛美元展现央行维稳意图

* 人民币兑美元早盘宽幅震荡

* 大型商业银行美元抛盘偏多

* 近期汇价或将趋於平稳

路透上海12月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘宽幅震荡.贬值预期仍在小范围存在,人民币一度试图下探,但在央行维稳意图下,大型商业银行继续注入美元流动性,对人民币盘中走势形成支撑,多空胶着让人民币宽幅震荡.

交易员并表示,最近人民币已经没有触及跌停板,央行的维稳意图正逐渐淡化贬值预期,预计人民币将逐渐步入盘整态势.

"(汇价)波动很大,人民币跌到6.35元附近的时候,大行有美元大单卖盘,又给拉上来了."北京一银行交易员称."可能央行也不想让人民币形成严重的贬值预期."

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3351元,上日为6.3303元.北京时间上午11:35,人民币兑美元即期报6.3420元,较上日收盘价6.3378元略跌.

上述交易员认为,前期人民币频繁触及跌停板,央行也没有顺应市场调低中间价CNY=PBOC,再联系近期大型商业银行向市场注入美元流动性的行为,各种迹象显示央行并不想让人民币形成严重的贬值预期,预计近期人民币将呈现盘整的走势.

离岸市场上,北京时间11:37,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3580/40元,上日尾盘报6.3620元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.4000/50,上日尾盘为6.4170元.

东京汇市欧元周二在亚洲市场盘初微跌,接近上周所及的11个月低点,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉打压了进一步积极购债以帮助控制欧洲债券收益率(殖利率)的希望.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 黄凯

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>