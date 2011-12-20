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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 12:11 BJT

〔日本股市〕早盘走升,受助于空头回补但市场人气仍然不振

路透东京12月20日电---日本股市日经指数周二早盘温和上涨,因短线投资者回购之前抛售的股票,此前朝鲜(北韩)领导人金正日去世消息引发市场担忧区域不稳定性,导致股票遭抛售.

日本养老基金的买盘亦助力提振日股,但市场人士不是很看好日经指数未来几周能够穿升近期交投区间,因担心欧债危机对全球经济成长带来影响.

冈三证券投资策略副经理Hideyuki Ishiguro称,"我不太相信欧债危机的忧虑将在1月消除.投资者仍然认为没有理由购买股票."

日经指数.N225早盘上升0.7%,报8,350.12点,周一传出金正日死讯後,曾触及三周盘中低点8,272.26.东证股价指数.TOPX涨0.4%,报719.04点.(完)

--编译 王翔琼;审校 蔡美珍

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