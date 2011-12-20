(重发)《中国金融分析》多家银行不顾当局三令五申,通过理财产品变相揽储

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记者 韩碧如 编译 白云/丁琦/郑茵/肖群英

路透北京12月20日电---北京一个清爽晴朗的上午,交通银行一家分行正在为招揽储户忙得热火朝天.

每位咨询理财产品事宜的人都不用去排长队,也不用跟说话声很难听清的柜员打交道,这家银行的工作人员会立刻将之拉到公告牌前,并引荐给细心答疑的销售专员.

公告牌上贴着宣传单,上面列明当日可认购的理财产品,针对存款额为5万元或以上的储户,每款产品的认购时间都有限,而且收益率均远远高於官方存款利率.

中国多数大型银行出售的这些理财产品,实际上等於利率自由化,让监管当局和一些业内分析师感到很不踏实.

"这些产品改变了银行体系机制,这是近几年业内出现的最大变化之一,"惠誉评级在北京的银行业分析师朱夏莲对路透表示.

"一年内,这些银行需要向转换理财产品的储户支付数万亿元的巨额款项,现金流将变得紧张."

根据惠誉统计,截至第三季末,中国各大银行的理财产品余额为7.7万亿(兆)元人民币(1.2万亿美元),几乎相当於存款总量的10%.

5月以来,中国银行业监管部门对理财产品至少发出了五次警告.作为一种探索方式,理财产品相当於将部分贷款重新打包并移至银行的资产负债表外.这使得银行可在存款准备金率居高不下,且信贷受限的约束下继续放贷.

尽管监管部门已禁止发行期限短於一个月的理财产品,但各种理财产品的营销活动依然在火热进行.

不过对於中国的各家银行来说,要时刻了解,并善于利用各种利率和期限不同的理财产品,无异於是一种新的挑战.中国银行业多年以来一直受益於国家设定的存贷利差.

"我们一直将理财业务称为事实上的存款利率自由化,"朱夏莲表示.

监管部门担心短期理财产品会使银行过於轻易地将负债移至表外,而惠誉警告称,当这些负债到期时,要避免时间错配风险愈发困难.

朱夏莲担心银行或出现现金流问题,尤其是如果经济下滑也损及借款人还贷能力的话.在过去10年甚至更长时间里,中国的银行积累了大量存款,且规模还在增长,这使得它们能够简单地将不良贷款展期,而不对业务造成太大冲击.

风险在於,那些跟风买进保底理财产品的投资者如果发现不能获得承诺的支付,或者有什麽风吹草动,他们或许会一窝蜂地要求抽回资金.

其他分析师表示这样的忧虑有些过头,他们认为银行从借款人那里取得长期回报,用於向储户提供短期收益,这中间如果出现错配,也在所难免.

"的确,银行尝试金融创新的时候,政府需要小心."美林驻香港的中国经济学家陆挺表示.

"但我们并不认为这是核心问题."

**争夺储户**

尽管政府频频警告且作出限制,但银行业还是在不断推出各色理财产品,期限从不到一周至一年不等,收益率比普通存款利率高出至少两个百分点.

选择常规储蓄方式就要蒙受负利率带来的损失,理财产品因而大受储户欢迎,他们急切地将资金从一家银行转移到另一家,以追逐更高收益.

流入传统储蓄账户的资金随之大大减少,华尔街日报最近的一篇社论也在为中国银行业的"自我改革"欢呼,称这是在监管机构的眼皮底下实现了利率自由化.

监管机构迄今只是侧重於对一个月以下理财产品的监管,在11月时对这类产品明令禁止.

路透本月对北京多家银行分支的走访发现,银行已借助发行为期一个月或33天的"现金流"产品来绕开此禁令.此类产品收益率较低,但提前支取无需支付罚金.

"我从今年春季开始购买这些产品,因我们的钱全都存在这家银行,而(普通存款)利率很低.银行推荐的理财产品收益率则要高很多,"江苏女士李丽芳(音译)表示,她在离家最近的两家国有银行都办有个人业务.

"无论银行柜员推荐什麽产品,我都会买,利息越高越好."

保本保息的一年期理财产品收益率最高可达4.5%,而普通活期存款利率仅为0.5%.根据打包贷款设计的风险更高的理财产品收益率可达7%.

路透访问的理财客户认为,投资於理财产品并未比银行存款承担更多风险,尽管部分理财产品仅担保回本,有些产品保本保息,部分产品甚至不作任何保证.

这意味着银行要给惠誉估计达7.7万亿元的人民币理财产品设置一些缓冲.这些产品与次级债一样风险较高,但通常并不披露有关标的工具的太多信息.

但几乎所有人都认为,中国政府事实上不会允许小额定期储户遭遇损失,即便银行面临流动性紧缩.

致力於维护稳定的中国政府不希望看到中产阶层的储户上街游行示威,就像类似产品在香港发生问题时一样.(完)