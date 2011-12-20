《企业看点》--12月20日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月20日电---以下为其它媒体周二对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 日经新闻报导称,三菱东京日联银行(BTMU)将在年底前向其在墨西哥的分支业务注入更多资金,以加强在中美洲和南美洲的业务运作.[ID:nL3E7NJ4X2]
* 金融时报称,商品交易公司Trafigura现阶段持有的Norilsk Nickel (GMKN.MM)股权不到1%.俄罗斯矿商Norilsk是全球主要的镍和钯金生产商.[ID:nL6E7NK006]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 高琦; 审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。