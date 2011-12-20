《企业看点》--12月20日财务活动报导摘要

路透12月20日电---以下为其它媒体周二对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 日经新闻报导称,三菱东京日联银行(BTMU)将在年底前向其在墨西哥的分支业务注入更多资金,以加强在中美洲和南美洲的业务运作.[ID:nL3E7NJ4X2]

* 金融时报称,商品交易公司Trafigura现阶段持有的Norilsk Nickel (GMKN.MM)股权不到1%.俄罗斯矿商Norilsk是全球主要的镍和钯金生产商.[ID:nL6E7NK006]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)