〔中国货币市场〕回购利率小涨,年底资金结构性紧张影响逐渐减弱(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海12月20日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘小涨,隔夜和七天资金保持充裕,14天回购利率也止涨企稳.业内人士表示,年底效应仅对资金面形成结构性压力,整体宽松气氛下,料长期资金成本将趋於稳定.

交易员表示,年底银行面临集中结息、走款及各项考核,头寸控制压力加大,对於跨年资金较为追逐,但是整体"宽资金"已成定局.

"整个盘子的量没有变,就是从一个银行到了另一个银行,紧张也只是结构性紧张,不会造成利率的大升大降...明年的方向是宽信贷,宽信贷首先就要宽货币."北京一银行交易员称.

他并特别指出,元旦至春节资金面或将受到扰动,银行除了要面临存款外流的压力,另外由於央行公开市场连续净回笼,外汇占款又连连下降,一定程度上抵消了最近一次降准及财政存款投放对资金面的补给作用.

中国人民银行周一公布数据显示,11月末外汇占款余额为25.459万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款减少了279亿元,为连续第二个月下降.[ID:nCN1292816]

央行公开市场此前已经连续三周净回笼资金1,980亿元,令本次存款准备金率下调释放的半数流动性再回央行手中;利率方面,各期限央票及正回购均持稳,符合市场预期.[ID:nCN1287032]

以下为主要货币市场利率报价及成交情况:

北京时间12:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8833 2.8819 0.14 2,912.07

七天CN7DRP=CFXS 3.2340 3.0249 20.91 572.88

14天CN14DRP=CFXS 4.4133 4.3486 6.47 150.89

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8833 2.8808 0.25 848.75

七天CHICNY7D=CFXS 3.2371 3.0248 21.23 172.70

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.0100 2.9600 5.00 298.31

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.3950 3.0650 33.00 67.09

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.5000 3.5000 0.00 1.91

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.8900 2.8900 0.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2100 3.0500 16.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.3800 4.3100 7.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.8775 2.8763 0.12

七天SHICNYSWD= 3.2208 3.0075 21.33

三个月SHICNY3MD= 5.4563 5.4505 0.58

===============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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