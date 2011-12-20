〔表格〕瑞士11月贸易顺差扩大至30.01亿瑞郎,10月修正为顺差21.59亿

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透苏黎世12月20日电---瑞士联邦海关办公室周二公布,瑞士11月贸易收支为顺差30.01亿瑞郎,10月修正後为顺差21.59亿瑞郎.
具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2011年11月 2011年10月 2010年11月
进口 14,755 14,893.6 15,823
出口 17,756 17,052.5 17,592
顺差 3,001 2,158.9 1,769
注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.(完)
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--编译 艾茂林;审校 龚芳
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