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货币新闻 | 2011年 12月 20日 星期二 15:19 BJT

〔表格〕瑞士11月贸易顺差扩大至30.01亿瑞郎,10月修正为顺差21.59亿

路透苏黎世12月20日电---瑞士联邦海关办公室周二公布,瑞士11月贸易收支为顺差30.01亿瑞郎,10月修正後为顺差21.59亿瑞郎.

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2011年11月 2011年10月 2010年11月

进口 14,755 14,893.6 15,823

出口 17,756 17,052.5 17,592

顺差 3,001 2,158.9 1,769

注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.(完)

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--编译 艾茂林;审校 龚芳

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