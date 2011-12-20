〔表格〕德国12月Ifo企业景气判断指数为107.2,高於路透预估的106.1

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透12月20日电---德国经济智库Ifo周二公布的调查显示:
* 德国12月Ifo企业景气判断指数为107.2,路透预估为106.1
* 德国12月Ifo企业现况指数为116.7(预估为116.0),企业预期指数为98.4(预估为97.0)
以下为详细数据:
德国 2011年12月 2011年11月 2010年12月
企业景气 107.2 106.6 114.4
企业现况 116.7 116.7 118.5
企业预期 98.4 97.3 110.5
(完)
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--编译 丁琦;审校 王洋
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