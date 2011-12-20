〔表格〕德国12月Ifo企业景气判断指数为107.2,高於路透预估的106.1

路透12月20日电---德国经济智库Ifo周二公布的调查显示:

* 德国12月Ifo企业景气判断指数为107.2,路透预估为106.1

* 德国12月Ifo企业现况指数为116.7(预估为116.0),企业预期指数为98.4(预估为97.0)



以下为详细数据:

德国 2011年12月 2011年11月 2010年12月

企业景气 107.2 106.6 114.4

企业现况 116.7 116.7 118.5

企业预期 98.4 97.3 110.5

(完)

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