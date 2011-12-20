主要国家经济指标预测--12月21日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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12月20日(二)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差4,500 逆差2,738
出口(较上年同期) -4.0% -3.7%
进口(较上年同期) +8.7% +17.9%
12月21日(三)
0001 英国Gfk消费者信心指数 12月 负32 负31
0330 日本央行利率决议 12月 -- 0-0.1%
0700 德国进口物价(较前月) 11月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +6.8%
0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -0.1% +0.3%
(较上年同期) +0.5% +0.8%
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 12月 0-9-0 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 11月 短差116.5 盈余6.4
公共部门净借款(亿英镑) 170 34.0
1200 美国抵押贷款指数 12月16日当周 -- 677.0
再融资指数 -- 3,573.7
1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 +0.5% +1.0%
扣除汽车後零售销售(较前月) +0.3% +0.5%
1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 505 497
1500 欧元区消费者信心指数 12月 -- 负20.4
2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 +0.6% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +1.5%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超4,035
外资投资日股(亿日圆) -- 卖超3,039
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0001 英国Nationwide消费者信心指数 11月 40 --
0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 5.6 5.5
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +5.2% +5.2%
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 顺差30.01 --
0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 107.2 106.1
现况指数 116.7 116.0
预期指数 98.4 97.0
0900 意大利工业订单(较前月) 10月 -1.6% --
(较上年同期) -4.8% --
工业销售(较前月) +0.1% --
(较上年同期) +1.1% --
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 正9 负13
1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.9% +2.9%
央行核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月17日当周 +3.4% --
1330 美国房屋开工年率(万户) 11月 68.5 63.5
建筑许可年率(万户) 68.1 63.5
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月17日当周 +3.4% --
2145 新西兰经常账(亿新西兰元) 第三季 赤字46 赤字38.25
截至第三季的年度 赤字86.8 赤字80.0
经常账相当於GDP比例 第三季 -4.3% -3.9% (完)
--整理 吴云凌/李春喜;审校 王兴亚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。