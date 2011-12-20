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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--12月21日****

路透12月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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12月20日(二)

2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差4,500 逆差2,738

出口(较上年同期) -4.0% -3.7%

进口(较上年同期) +8.7% +17.9%

12月21日(三)

0001 英国Gfk消费者信心指数 12月 负32 负31

0330 日本央行利率决议 12月 -- 0-0.1%

0700 德国进口物价(较前月) 11月 -- -0.3%

(较上年同期) -- +6.8%

0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -0.1% +0.3%

(较上年同期) +0.5% +0.8%

0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 12月 0-9-0 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 11月 短差116.5 盈余6.4

公共部门净借款(亿英镑) 170 34.0

1200 美国抵押贷款指数 12月16日当周 -- 677.0

再融资指数 -- 3,573.7

1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 +0.5% +1.0%

扣除汽车後零售销售(较前月) +0.3% +0.5%

1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 505 497

1500 欧元区消费者信心指数 12月 -- 负20.4

2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 +0.6% +0.1%

(较上年同期) +2.2% +1.5%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超4,035

外资投资日股(亿日圆) -- 卖超3,039

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0001 英国Nationwide消费者信心指数 11月 40 --

0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 5.6 5.5

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +5.2% +5.2%

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 顺差30.01 --

0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 107.2 106.1

现况指数 116.7 116.0

预期指数 98.4 97.0

0900 意大利工业订单(较前月) 10月 -1.6% --

(较上年同期) -4.8% --

工业销售(较前月) +0.1% --

(较上年同期) +1.1% --

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 正9 负13

1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.9% +2.9%

央行核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.1% +2.2%

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月17日当周 +3.4% --

1330 美国房屋开工年率(万户) 11月 68.5 63.5

建筑许可年率(万户) 68.1 63.5

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月17日当周 +3.4% --

2145 新西兰经常账(亿新西兰元) 第三季 赤字46 赤字38.25

截至第三季的年度 赤字86.8 赤字80.0

经常账相当於GDP比例 第三季 -4.3% -3.9% (完)

--整理 吴云凌/李春喜;审校 王兴亚

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