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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 13:37 BJT

〔澳洲股市〕受原材料板块拖累收盘略跌,Cochlear逆势上扬

路透悉尼12月20日电---澳洲股市周二略跌0.2%,受累于原材料板块小幅下挫,并且欧元区相关忧虑仍让投资者保持谨慎.

全球最大植入式助听器生产商Cochlear(COH.AX)逆势上扬15.9%.

根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数下跌7.3点,至4,053.1点.该指数周一挫跌2.4%至三周收盘低位.(完)

--编译 艾茂林;审校 吴云凌

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