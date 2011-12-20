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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 13:51 BJT

〔中国新债〕中文传媒下周二将发行1亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月20日电---中国中文天地出版传媒股份有限公司(600373.SS)周二公告称,将於下
周二(27日)簿记建档发行1亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中文传媒       4        1       12   12/27簿记建档  招商银行     AA       12/29       12/30
 (600373.SS)                                           
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --整理 周晓峰; 审校 张喜良

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