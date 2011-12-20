《SAFT专栏》黄金、量化宽松与大行其道的撙节紧缩

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 田建华/张明钧/肖群英

路透12月20日电---哪一种投资者会在情势往正确方向发展的时候,得到的回报反而是赔钱?看起来似乎是投资黄金的人.

金价已经跌至每盎司1,600美元,较8月高点下跌15%,原因是撙节几乎成了各国财政政策的标准基调,而许多央行,尤其是欧洲央行,拒绝采取强力措施来刺激经济.

尽管各种说法不甚一致,但投资黄金的核心论点在於,当对其他货币缺乏信心时--主要是针对刻意让某种货币贬值--黄金就是一种保险.黄金被称之为反货币,因为黄金不同於美元或日圆,不是想要就能拥有,无法像量化宽松措施那样想印多少货币就印多少.这套理论认为,黄金也是针对政府挥霍无度行为的一层保护,因为政府开支过度可能终究会引发通货膨胀或货币贬值.

央行的非常规措施,以及政府负债与日俱增,助燃这样的担忧,带动金价从金融危机爆发以来上涨超过一倍.讽刺的是,至少目前,情势演进并未往最糟的情况发展,从而损及金价.

欧洲就是个例子.外界广泛要求欧洲央行藉由直接买进意大利及其他债台高筑国家公债,藉以使这些国家债务货币化,从而支撑欧元货币同盟,并避免灾难性的拆夥.

但欧洲央行官员坚称绝不会这样作."条约非常严明界定我们职责,也就是确保中期物价稳定."欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一向欧洲议会表示.

"条约也禁止货币化融资,我们希望遵守条约行事.若我们的行动可能会违反条约,也会让本行的信誉受到负面影响."

德拉吉在周末一场专访中亦表示,德国与意大利等疲弱国家公债之间的收益率(殖利率)利差,基本上就是各国财政政策所致.

Berenberg Bank分析师Christian Schulz在一份送交客户的报告中指出,"上述谈话暗示欧洲央行支持德国的看法,也就是利差反映的是市场的基本评估,而非反映市场恐慌."

"除了对银行业提供庞大的援助之外,欧洲央行并不准备采取果断行动化解危机,将解决这场信任危机的工作留给各国政府."

这究竟是好消息还是坏消息,各人看法不同,但对於黄金而言这无疑的是一大利空,因为这降低欧洲大举印钞操作的机率,如果欧洲大举印钞,可能会促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)做出相似回应.

**撙节计划将持续多年**

同样重要的是,撙减开支作为一种策略,已经深深植入多数经济思维及行动.勿"过度开支"以应对景气低迷的理念,已成为拯救欧元议案的核心,欧元区成员国赤字水平将受到比以往多得多的限制.

德拉吉周一又强调了这点:"需要这套撙节作法,需要控制自己的预算."

英国也在进行自己的节支实验,而爱尔兰财政瘦身的初步结果不尽人意,该国经济在上季萎缩了1.9%.

不仅欧洲,美国也是如此.虽然美国仍面临严重的失业难题和经济疲软,但一些认同茶党的国会议员对支出心存顾虑,很可能封杀延长长期失业救济和降低薪资税政策的计划.

无论是好是坏,撙节举措目前似乎已经成为避免走上违约的基本立场.这与一年前的情况大相迳庭,也对黄金非常不利.毕竟,能够随时买到的保险产品,价格注定会剧烈波动.我们在黄金上涨时就见识过了,现在黄金下跌时又再度领教.

的确,有很多可能性会推动金价飙升.欧洲央行嘴巴很硬,但他们所指望能够拯救欧元的各国计划并未让外界有很大信心.倘若这场危机确实关乎生死存亡,欧洲央行是否还会袖手旁观并放任欧元区解体?当欧洲选择踏上撙节之路,导致通货紧缩浪潮来袭时,全球政策当局和央行官员将作何反应?

无论如何,黄金都将继续呈现剧烈动荡走势,这是一个很好的指标,反映出所有人对经济问题解决方案的不确定感有多高.(完)