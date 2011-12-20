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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 14:14 BJT

〔韩国股市〕收高0.91%,但朝鲜不确定性仍存

路透首尔12月20日电---韩国股市周二收高0.9%,继上日受朝鲜(北韩)领导人金正日突然辞世消息牵动大跌後快速反弹,此前深跌的汽车和炼油股涨幅居前.

综合股价指数(KOSPI).KS11收高0.91%至1,793.06点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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