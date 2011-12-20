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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 14:16 BJT

〔日本股市〕受短线客买盘提振小涨,市场仍警惕欧债危机

路透东京12月20日电---日本股市日经指数周二温和收涨,因短线投资者买回在金正日去世消息传出後卖出的股票,不过市场人士仍然警惕欧元区债务危机.

日经指数.N225收涨0.5%至8,336.48点,东证股价指数.TOPX收高0.3%至718.49点.(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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