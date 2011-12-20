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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 14:29 BJT

〔东京美债〕10年期公债收益率微升,投资者静待五年期公债标售

路透东京12月20日电---10年期美国公债收益率(殖利率)周二在亚洲市场从近三个月最低水准攀升,因机灵的投资者重碰风险较高的资产,并等待五年期公债标售,之前的两年期公债标售需求不温不火.

10年期公债US10YT=RR价格微跌4/32,收益率报1.8267%,周一曾触及10月4日以来低点1.798%.

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