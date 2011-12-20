〔中国股市〕沪综指缩量小幅收跌,资金面趋紧态势下料继续震荡筑底

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透北京12月20日电---中国股市沪综指周二缩量小幅收跌.年底资金面趋紧态势下,市场继续维持谨慎观望.分析人士认为,年底前大盘料将继续震荡筑底,且短线反弹难度较大.
沪综指.SSEC收报2,215.930点,跌2.305点,或0.1%.上海A股今日成交额为464亿元人民币,上日为496亿元.
华西证券分析师曹雪峰称,今日市场维持谨慎观望,因年底资金面持续偏紧.而在此情况下,市场大幅反弹的难度较大,预计年底前大盘将继续震荡筑底.
另外,他还指出,重庆啤酒(600132.SS)跌停尚未被打开仍是困扰市场的一大因素,不过今日已有买盘尝试进入,若後市该股下跌调整到位,那麽将减轻基金的赎回压力,对市场形成正面支撑.
此前公告其正研制的乙肝疫苗或会失败的重庆啤酒,今日连续第九日跌停,收报31.39元.旗下多只基金均重仓持有重庆啤酒的大成基金管理公司,近期曾多次下调重庆啤酒估值,并呼吁股票停牌.
沪深300指数2012年1月合约CIFF2尾盘报2,383.4点,跌0.13%,成交量为289,730手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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