修正:〔新兴汇市〕韩元扳回上日多数跌幅,印尼卢比下跌

(修改标题错字)

路透新加坡12月20日电---亚洲货币周二表现不一,韩元收复上日在金正日去世後产生的多数跌幅,而印尼卢比下跌.

韩元兑美元KRW=KFTC上涨1.1%至1,161.70.周一因朝鲜(北韩)公布金正日去世的消息引发地缘政治风险担忧,韩元下挫1.4%.

坡元和台币温和上涨.但印尼卢比回落近1%,交易员归因于月底的企业美元需求以及外资的美元买盘.

近期市场人士一直不愿追高亚洲货币,因担心欧债危机以及资本撤离亚洲的可能性.

一家日本银行驻新加坡的一位交易员说,鉴於上述不确定性,短期内风险资产和亚洲货币不太可能大幅走升.

他还表示,接近岁末市场流动性开始稀疏,相较于以往,今年市场人士减少交易的时间或要更早.

以下为亚洲货币兑美元0644GMT时报价:

亚洲 当日 今年以来 2010年

0644GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

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日圆 JPY= 77.93 78.05 +0.15 +4.13 81.15

坡元 SGD= 1.3058 1.3083 +0.19 -1.82 1.2820

台币 TWD=TP 30.332 30.398 +0.22 +0.12 30.368

韩圜 KRW= 1162.10 1174.80 +1.09 -2.35 1134.80

泰铢 THB= 31.28 31.29 +0.03 -3.64 30.14

菲律宾披索 PHP= 43.86 43.99 +0.30 -0.05 43.84

印尼卢比 IDR= 9170.00 9060.00 -1.20 -1.80 9005.00

印度卢比 INR=IN 53.01 52.78 -0.43 -15.68 44.70

马币 MYR= 3.1865 3.1835 -0.09 -3.28 3.0820

人民币 CNY=CFXS 6.3428 6.3378 -0.08 +3.89 6.5897

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(完)

--编译 李春系/王洋;审校 艾茂林/蔡美珍/侯向明

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