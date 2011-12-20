修正:〔新兴汇市〕韩元扳回上日多数跌幅,印尼卢比下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(修改标题错字)
路透新加坡12月20日电---亚洲货币周二表现不一,韩元收复上日在金正日去世後产生的多数跌幅,而印尼卢比下跌.
韩元兑美元KRW=KFTC上涨1.1%至1,161.70.周一因朝鲜(北韩)公布金正日去世的消息引发地缘政治风险担忧,韩元下挫1.4%.
坡元和台币温和上涨.但印尼卢比回落近1%,交易员归因于月底的企业美元需求以及外资的美元买盘.
近期市场人士一直不愿追高亚洲货币,因担心欧债危机以及资本撤离亚洲的可能性.
一家日本银行驻新加坡的一位交易员说,鉴於上述不确定性,短期内风险资产和亚洲货币不太可能大幅走升.
他还表示,接近岁末市场流动性开始稀疏,相较于以往,今年市场人士减少交易的时间或要更早.
以下为亚洲货币兑美元0644GMT时报价:
亚洲 当日 今年以来 2010年
0644GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
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日圆 JPY= 77.93 78.05 +0.15 +4.13 81.15
坡元 SGD= 1.3058 1.3083 +0.19 -1.82 1.2820
台币 TWD=TP 30.332 30.398 +0.22 +0.12 30.368
韩圜 KRW= 1162.10 1174.80 +1.09 -2.35 1134.80
泰铢 THB= 31.28 31.29 +0.03 -3.64 30.14
菲律宾披索 PHP= 43.86 43.99 +0.30 -0.05 43.84
印尼卢比 IDR= 9170.00 9060.00 -1.20 -1.80 9005.00
印度卢比 INR=IN 53.01 52.78 -0.43 -15.68 44.70
马币 MYR= 3.1865 3.1835 -0.09 -3.28 3.0820
人民币 CNY=CFXS 6.3428 6.3378 -0.08 +3.89 6.5897
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(完)
--编译 李春系/王洋;审校 艾茂林/蔡美珍/侯向明
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。