昔日同窗认出曾在瑞士读书的金正恩

(本文由路透中文网编译提供)

路透伯尔尼/维也纳12月19日电---曾就读于瑞士一所小学的Joao Micaelo和Marco Imhof认为，朝鲜前领导人金正日之子金正恩曾是他们的同学。他们表示金正恩喜欢打篮球和看动作电影，并且“富有幽默感”。

现在一家维也纳餐馆作厨师的Joao Micaelo表示，他在1998-2000年就读伯尔尼一家德语学校Steinhoelzli时，与一名十几岁的朝鲜少年是好朋友。该少年名字不叫金正恩，但是Micaelo从日本和韩国记者拍摄的照片中认出了他。

“他非常喜欢NBA芝加哥公牛队。当时篮球就是他的一切。我觉得我们80%的时间都在打篮球。”Micaelo称。

Micaelo表示，他们在该学校念书时，他大概12-16岁。他10年没与他的这位老朋友联系过了。当时他们经常一起打篮球、看成龙的动作片、写作业和玩电脑游戏。

在Micaelo眼中，这个朝鲜少年非常睿智，是个好学生。“他是我的好朋友。他很安静，是个好人。”

Micaelo称，他的这位朝鲜同学擅长绘画和数学，刚学德语时有点困难。他在读书时曾被告知，这位同学是朝鲜大使的儿子。

当地教育机构主管Ueli Studer称，1998-2000年确有一名叫Pak Un的朝鲜少年在位於伯尔尼郊外Liebefeld的Steinhoelzli学校就读。Pak Un的注册信息显示他是一名朝鲜大使馆工作人员的孩子。

“Pak Un起初在非德语班，随後很快转到了另外的班。大家对他的评价是：综合素质良好，勤奋，有上进心，喜欢打篮球。”Studer说道。

Studer表示，他无法确认或否认Pak Un就是金正恩。

Marco Imhof也是Pak Un的同学。他曾表示：“Pak Un很幽默。我真不敢相信当年跟我打篮球的那个朝鲜少年可能成为朝鲜领导人。”

Steinhoelzli学校是瑞士公立学校，成立於1956年。很多外国人的孩子曾在该校就读。

“如果Pak Un就是金正恩，那麽他肯定学到了很多关於民主的知识，因为那是七年级和八年级的课程之一。”Studer表示。（完）