日本称若切断伊朗石油出口,将损及全球经济

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月19日电---日本外务大臣玄叶光一郎周一称，若切断伊朗原油出口，可能损及全球经济。
他在与美国国务卿希拉里会晤後表示：“具体地说，美国国防授权法案规定对伊朗央行实施制裁。我就此表达了我的观点，我认为如果切断伊朗原油出口，可能会损害整体全球经济。”
美国参众两院上周通过了国防授权法案，其中有条款规定将制裁与伊朗央行有生意往来的外国金融机构，伊朗央行是伊朗石油收入的主要中转渠道。（完）
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。