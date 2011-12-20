日本称若切断伊朗石油出口,将损及全球经济

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路透华盛顿12月19日电---日本外务大臣玄叶光一郎周一称，若切断伊朗原油出口，可能损及全球经济。

他在与美国国务卿希拉里会晤後表示：“具体地说，美国国防授权法案规定对伊朗央行实施制裁。我就此表达了我的观点，我认为如果切断伊朗原油出口，可能会损害整体全球经济。”