〔日本股市〕在清淡交投中收高,受欧洲忧虑拖累人气仍然脆弱(更新版)

(新增更多细节)

* 在空头回补提振下收高,上日受朝鲜消息拖累而收跌

* 市场人士认为受欧洲忧虑拖累,日经指数上档受限

* 在增资消息的推动下,奥林巴斯涨停

* 日本选定F-35作为新一代战机後,防御类股上涨

路透东京12月20日电---日本股市日经指数周二温和收涨,因短线投资者买回在朝鲜(北韩)领导人金正日去世消息传出後卖出的股票.上日金正日去世消息传出後,引发对地区不稳定性的忧虑,进而推低股指.

投资者亦买进受丑闻冲击的奥林巴斯(7733.T),令其终止为期四日的跌势,股价今日跳涨16%;此前有报导称,该公司正在考虑增资13亿美元,据传索尼(6758.T)和Fujifilm(4901.T)为潜在买家.[ID:nCN1295366]