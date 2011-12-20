〔日本股市〕在清淡交投中收高,受欧洲忧虑拖累人气仍然脆弱(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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* 在空头回补提振下收高,上日受朝鲜消息拖累而收跌
* 市场人士认为受欧洲忧虑拖累,日经指数上档受限
* 在增资消息的推动下,奥林巴斯涨停
* 日本选定F-35作为新一代战机後,防御类股上涨
路透东京12月20日电---日本股市日经指数周二温和收涨,因短线投资者买回在朝鲜(北韩)领导人金正日去世消息传出後卖出的股票.上日金正日去世消息传出後,引发对地区不稳定性的忧虑,进而推低股指.
投资者亦买进受丑闻冲击的奥林巴斯(7733.T),令其终止为期四日的跌势,股价今日跳涨16%;此前有报导称,该公司正在考虑增资13亿美元,据传索尼(6758.T)和Fujifilm(4901.T)为潜在买家.[ID:nCN1295366]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。