朝鲜或出现权力斗争,触发多方风险

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月19日电---朝鲜最高领导人金正日去世之後，短期内，国际社会将聚焦朝鲜领导层可能发生的权力斗争，并为此感到担心。权力之争或将增加半岛再次爆发冲突的风险。

然而，从更长期来看，金正日辞世也可能带来一个完全不同的挑战：朝韩统一的艰巨任务以及如何将这个世界上最封闭的国家纳入到全球经济中来。

未来数日可能充斥喜忧参半的信号。韩国媒体周一早晨报导称，朝鲜试射了一枚短程导弹，似乎有意炫耀武力。

所有人都将目光集中在接班人金正恩身上，试图对其能否真正子承父业，成为无可争辩的国家领导人以及军队总司令，作出考量。

很多人对金正恩掌权持怀疑态度。

伦敦咨询机构“控制风险”(Control Risks)的研究总监邓尼森(Michael Denison)表示：“朝鲜国内及其政权的主要任务就是明确领导人。”

“朝鲜国内存在很现实的不稳定风险，尤其是在精英阶层，目前尚不清楚金正恩能否明确确立其统治地位。”

现年28岁的金正恩去年才作为接班人公开露面，这使他毫无准备时间，尤其是不具备军事经验。这将使他不得不依靠他人，至少在短期内必须如此。

IHS环球透视(IHS Global Insight)亚洲分析师Sarah McDowell表示：“真正令人担忧的是，金正恩并无足够时间在朝鲜组建必要的联盟，以巩固其未来的领导人地位。”

“现在，朝鲜政治精英内部的派系纷争风险骤升，对金正恩领导能力持怀疑态度的高层政治人物可能发起权力之争。”

很多人猜测，在金正恩逐渐累积经验的过程中，他的姑父张成泽(Jang Song-thaek)很可能成为幕後决策者，但也有可能逐渐与金正恩走向对立。其他势力或许也感到有必要在这场血腥的权力斗争中放手一搏，否则可能会面临被清除的风险。

分析人士猜测，这场权力斗争早在金正日去世前便已展开，这或许也能解释朝鲜近年来的某些激进和特别的行动，包括“天安舰”事件和炮袭延坪岛。

伦敦风险咨询公司AKE的亚洲分析师Brittany Damora表示：“金正恩和张成泽有可能发生矛盾，这或将导致他们中的一人或双方参与到这场权力斗争危机中，不过从短期来看，内部斗争还不太可能公开化。”（完）