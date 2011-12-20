〔韩国汇市〕韩元反弹,但朝鲜相关不确定性或削弱韩元强势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月20日电---韩元周二反弹,昨日朝鲜(北韩)突然宣布领导人金正日逝世,令市场大跌.分析师称,考虑到围绕朝鲜的种种不确定性,韩元的强势可能转瞬即逝.
韩元兑美元KRW=KFTC收高1.07%报1,162.2,重回金正日死讯宣布前的水准.周一韩元收在1,174.8.
三年期公债期货12月合约KTBc1涨0.07点至104.39,部分扳回周一跌幅.
韩国企划财政部官员申霁润周二表示,在朝鲜领导人金正日去世後,还没有资金大规模流出韩国的迹象;但韩国政府将在必要时迅速行动,向市场提供流动性.[ID:nCN1295024](完)
--编译 艾茂林;审校 王洋
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。