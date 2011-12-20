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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 15:08 BJT

〔韩国汇市〕韩元反弹,但朝鲜相关不确定性或削弱韩元强势

路透首尔12月20日电---韩元周二反弹,昨日朝鲜(北韩)突然宣布领导人金正日逝世,令市场大跌.分析师称,考虑到围绕朝鲜的种种不确定性,韩元的强势可能转瞬即逝.

韩元兑美元KRW=KFTC收高1.07%报1,162.2,重回金正日死讯宣布前的水准.周一韩元收在1,174.8.

三年期公债期货12月合约KTBc1涨0.07点至104.39,部分扳回周一跌幅.

韩国企划财政部官员申霁润周二表示,在朝鲜领导人金正日去世後,还没有资金大规模流出韩国的迹象;但韩国政府将在必要时迅速行动,向市场提供流动性.[ID:nCN1295024](完)

--编译 艾茂林;审校 王洋

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