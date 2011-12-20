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债券 | 2011年 12月 20日 星期二 15:32 BJT

〔欧元债市〕德国公债下跌,关注欧洲央行三年期资金招标状况

路透伦敦12月20日电---德国公债周二下跌,对欧元区其它国家公债的需求胃纳改善,因银行业者有望从本周稍晚起自欧洲央行借入大量的三年期资金,并买入高收益的西班牙和意大利公债.

不过许多分析师担心,银行业者或将资金用於自身的负债,而非购买上述国家的公债,因这些公债最终有可能导致市价出现亏损.

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