〔中国债市〕山东海龙评级再遭下调,其4亿元短融评级降至B

* 联合资信下调山东海龙及其短融评级

* 主体评级降至BB+,上次为A-

* 短融评级降至B,上次为A-2

路透上海12月20日电---时隔一个季度,中国联合资信评估有限公司周一发布跟踪评级报告,再次下调山东海龙股份有限公司(000677.SZ)的主体和短融债项评级,因公司基本面进一步恶化,目前已陷入资不抵债的困境.

报告称,将山东海龙公司主体长期信用等级由"A-"调整为"BB+",评级展望维持为"负面",并将"11海龙CP01"CN1181180=CFXS的债项信用等级由"A-2"调整为"B".

报告指出,受下游需求萎缩影响,公司主营的粘胶纤维产品价格呈明显下降趋势,行业景气度持续下滑,目前公司部分生产线已经停产,经营业绩和财务状况持续恶化.特别是2011年下半年以来,公司负债水平显着上升,亏损额较上半年进一步扩大.

另外,公司大股东与中国恒天集团的整合尚无实质进展;公司还於12月9日披露会计差错更正公告,显示公司历史会计信息披露质量存在重大瑕疵,公司目前所有者权益为-2.46亿元人民币,已陷入资不抵债的困境.

就在今年9月,联合资信才将山东海龙的主体评级和其短融的债项评级分别降至为A-/负面和A-2级.当时这是中国短融市场首次出现A-2级别的个券.

今年以来,受地方融资平台风险曝光以及云投集团重组风波等事件影响,"信用风险"的阴霾就一直笼罩债市,投资者像"挖地雷"一样,尽量避免持有存在违约风险的债券,高低评级间的信用利差也被不断拉大.

山东海龙4月份在银行间债市发行了4亿元一年期短期融资券,恒丰银行主承,票面利率5.80%.

按央行和银行间市场交易商协会的有关规定,银行间债券市场短期债券信用等级划分为四等六级,符号表示分别为:A-1、A-2、A-3、B、C、D,每一个信用等级均不进行微调。A-1 为最高级短期债券,表明该券还本付息能力最强,安全性最高;而A-2级别表示还本付息能力较强,安全性较高;目前市场上短融多为A-1级别.(完)

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