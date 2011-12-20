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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 16:04 BJT

《外汇动态》欧元区银行业者质借黄金换取美元

0745GMT--对冲基金及交易商年末结清账目使金价承压.

另一个打压金价的因素是,欧元区银行业者质借黄金换取美元.

现货金XAU=报每盎司约1,600美元,自9月6日触及每盎司1,920美元上方的纪录高位後,累计下跌逾15%,但今年迄今为止仍录得逾10%的涨幅.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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