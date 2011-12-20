〔中国票据市场〕转贴利率盘整,信贷规模调整近尾声交投或持续淡静

路透上海12月20日电---中国票据市场转贴利率周二维持盘整,交易多集中在跨年票据上.交易员称,随着年末的临近,多数银行已基本完成信贷规模调整,机构参与热情不高或致近期市场交投持续淡静.

华东一银行交易员称,临近年末,转贴市场交投较为清淡."不少银行任务完成了,调(信贷规模)的也差不多了."

上海一银行交易员也表示,虽然不排除最後几个交易日转贴价格被拉升的可能,但本周内价格大幅变化的可能性不是很大.

上述交易员并透露,跨年票据是目前转贴市场交投主力,期限半年左右的品种成交价在年息8.1%-8.3%附近.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.4394/7.9989 8.7514/8.3542 9.9200/9.2060

上日 8.4682/8.0122 8.8176/8.4053 10.0050/9.2610

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变动 -2.88bp/-1.33bp -6.62bp/-5.11bp -8.50bp/-5.50bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2186%,较上日的6.2431%下降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2092/3.1552 3.2370/3.1862

上日 3.2072/3.1552 3.2310/3.1792

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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