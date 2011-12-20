《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦12月20日电---以下为摩根大通银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元,美元指数:美元拒绝回吐任何涨幅,尤其是兑欧元,这导致得出这样的结论,即2011年低点1.2859美元可能受试探,并将很快刺穿.
美元指数确认这样的观点,且只有跌破79.411(周线颈线),或欧元升至1.3152至1.3229(38.2%回档位和周线颈线)上方,才会开始弱化美元的偏多走势.
英镑/美元及欧元/英镑:另一方面英镑处於关键时刻,因其尚未突破,突破将显示其较欧元会有持续的胜出表现.若要说英镑获得支撑,则欧元兑英镑要跌破0.8307/0.8285英镑(76.4%回档位/轴心点)或英镑上破1.5634/85美元(日线趋势线/38.2%回档位).
欧元/瑞郎:密切关注最新的低点1.2125瑞郎,因跌破该水准将触发对瑞士央行承诺防守1.2000/1.1974支撑区的挑战.(完)
--编译 田建华;审校 张明钧
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选