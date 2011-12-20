《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦12月20日电---以下为摩根大通银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元,美元指数:美元拒绝回吐任何涨幅,尤其是兑欧元,这导致得出这样的结论,即2011年低点1.2859美元可能受试探,并将很快刺穿.

美元指数确认这样的观点,且只有跌破79.411(周线颈线),或欧元升至1.3152至1.3229(38.2%回档位和周线颈线)上方,才会开始弱化美元的偏多走势.

英镑/美元及欧元/英镑:另一方面英镑处於关键时刻,因其尚未突破,突破将显示其较欧元会有持续的胜出表现.若要说英镑获得支撑,则欧元兑英镑要跌破0.8307/0.8285英镑(76.4%回档位/轴心点)或英镑上破1.5634/85美元(日线趋势线/38.2%回档位).

欧元/瑞郎:密切关注最新的低点1.2125瑞郎,因跌破该水准将触发对瑞士央行承诺防守1.2000/1.1974支撑区的挑战.(完)

--编译 田建华;审校 张明钧

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