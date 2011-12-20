日本逮捕涉违法作业的中国渔船船长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月20日电---日本海上保安部周二称，逮捕了违法在日本海域作业的中国渔船的船长。中国尚未对此事作出反应。
日本海上保安部表示，周二早些时候在据长崎县一岛屿约87公里处抓捕了一艘中国渔船，并逮捕了现年39岁的船长钟进音。
日本海上保安部称，该船除船长外还有10名船员，周一晚间被日本巡逻船发现在日本岛屿附近作业後，无视日本巡逻船发出的停船命令，并试图逃跑。日本巡逻船经过逾六个小时的追赶，在当地时间周一下午五点(北京时间下午四点)左右将其抓捕。
中国驻长崎总领事李文亮对新华社表示，他已经敦促日本当局确保中国渔民的安全和他们的合法权益。
去年中日船只在具争议的钓鱼岛海域相撞，中国船长被扣，导致两国关系急剧恶化。（完）
--编译：李富强 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。