〔欧洲金融〕法国银行业不会效仿英国模式隔离零售与投行业务--报载

路透巴黎12月20日电---法国兴业银行(SOGN.PA)首席执行官弗雷德里克•乌代阿(Frederic Oudea)对回声报表示,法国银行业反对按英国维克司改革模式将零售和投资银行业务隔离开来,称这样做不仅代价高昂,而且没有必要.

乌代阿表示,分隔这两个业务部门未必就能保护纳税人和储户的利益,并称法国银行业的多元化模式已经在抵御2008年金融危机时起到裨益作用.

"认为一部分产品和业务范围是健康的,而另一部分是有风险的,这样的判断有误,"乌代阿说.他亦是法国银行业联盟(French Banking Federation)主席.

一直以来,法国政界和银行界都在坚持不懈地为以法国兴业银行和巴黎银行(BNPP.PA)为代表的、零售和投行综合运营的银行模式进行辩护,尽管英国在稳步推行计划隔离这两类业务.

这项"围栏"(ringfencing)措施是由前英国央行货币政策委员会(MPC)委员维克司牵头的一个政府支持委员会提出.

今年10月,法国总统萨科齐曾表示对上述提议评价不高,不确定这是否为最佳模式.(完)