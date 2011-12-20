更正:〔瑞典央行〕降息25个基点至1.75%,因应明年经济增速可能明显减缓

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
(更正:标题与内文第一段应为,"经济增速明显减缓",非"经济大幅下滑")
路透斯德哥尔摩12月20日电---瑞典央行周二下调附买回利率25个基点至1.75%,以应对出口市场需求疲弱可能导致的2012年经济增速明显减缓.
利率市场之前已预示瑞典央行将降息,不过之前公布的路透调查显示,略占多数的分析师预计瑞典央行将按兵不动,直至明年2月才会降息.
上周瑞典邻国挪威意外下调利率50个基点.
瑞典央行称,指标附买回利率明年料保持低位,当通胀压力上升时,将需逐步上调附买回利率.
瑞典央行还预计,2011年该国GDP增长4.6%,前次预估为增长4.2%,2012年GDP增长1.3%,前次预估为增长1.5%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳/艾茂林
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