香港金融业者薪资涨幅超伦敦--调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港12月19日电---最新一项调查显示，香港投资银行家和对冲基金员工的平均基本工资在过去一年增加15%，涨幅超过伦敦同业人员。
伦敦同业人员的平均基本工资同期内增加12%。
金融服务招聘公司Astbury Marsden对630名投行和对冲基金员工的调查显示，香港金融员工的平均年薪从一年前的77.5万港币增加至89万港币(11.43万美元)。
Astbury Marsden亚太区执行主管马克-奥雷利(Mark O'Reilly)表示：“总体而言，相比欧美银行团队，银行业更乐于投资亚洲团队，这也意味着香港银行家的基本薪酬涨幅较大。”
董事总经理(MD)的薪酬涨幅最大，如果他们今年选择跳槽，他们的平均薪酬增长25%，达到了约250万港币。
调查指出，在2008-09年间对研究生或MBA学位获得者招聘数量的减少，造成目前初级和中级员工出现短缺，因此这一级别的员工也获得了较大涨幅的薪酬。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。