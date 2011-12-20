〔中国债市〕利率债收益率续稳,山东海龙再被降级冲击低评级信用债

路透上海12月20日电---中国银行间债市周二利率债收益率仍稳势不改,但山东海龙评级再次被调降,市场对低评级信用债的风险忧虑重燃,信用债走势明显分化.

交易员指出,目前资金面维持宽裕,政策预期稳定,债市短期没有大幅波动的推动力,整体料还将延续窄幅整理走势.

"(利率债)今天挺稳的,没什麽特别的,快年底了,都不会有啥大动作了,"上海一银行交易员称.

她并表示,目前信用债走势分化较为严重,部分评级较高的券收益率还有所下滑,但部分低评级品种收益率涨幅很大,而山东海龙主体评级被调降至BB+,这无疑将对资质较差的信用债形成进一步冲击.

时隔一个季度,联合资信发布跟踪评级报告,再次下调山东海龙(000677.SZ)的主体和短融债项评级,因公司基本面进一步恶化,目前已陷入资不抵债的困境.报告称,将山东海龙公司主体长期信用等级由"A-"调整为"BB+",评级展望维持为"负面",并将"11海龙CP01"CN1181180=CFXS的债项信用等级由"A-2"调整为"B".[ID:nCN1296360]

剩余期限约2.45年的国债110013券最新报价收益率tCN110013=CFXM为2.8900%/2.8400%,上日尾盘为2.8950%/2.8500%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8843 3.2370

上日 2.8819 3.0249

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4983/3.4408

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6421/2.5571

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5782/3.5062(完)

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--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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