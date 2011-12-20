〔中国房地产〕今年上海大宗投资成交增五成,境内买家成主力--戴德梁行

路透上海12月20日电---国际物业顾问公司---DTZ戴德梁行周二表示,今年上海房地产大宗投资市场非常活跃,境内买家成主力,全年成交额同比增五成.不过明年总体交投将受挑战,因大多买家持谨慎观望态度.

据戴德梁行投资部数据,今年上海房地产投资市场总成交金额达350亿元人民币,同比成长50%,其中境内买家投资额达191亿元,同比增长180%;虽然金融危机後境外买家有所回流,但今年境外买家在上海房地产市场的投资额仅同比增长一成.

戴德梁行华东区董事总经理刘小华表示,"上半年中小投资客活跃,下半年基金整栋收购增多,...我们预计2012年商业地产市场仍是投资的热点."

戴德梁行投资部中国区联席主管叶建成进一步指出,受国家宏观调控的影响,今年住宅的投资额占比明显下降,由去年的31%下降至4%,而商铺、写字楼比重明显上升.由於租金和资产价格增长的良好势头,以及相较于商铺运营更为简单,写字楼今年来受到买家的追捧.

数据显示,今年大宗成交物业中,写字楼投资额占比达到78%,去年为37%;商铺投资额占比由去年的21%下降至7%.

SOHO中国(0410.HK)今年来已斥资逾50亿元分别收购上海两幢写字楼.叶建成预计,人民币基金和国内险资将成为未来活跃投资者.

他还表示,现在机构大多比较谨慎,"现在肯定不是出售物业的好时间,但买入又得不到银行贷款,...(买卖双方)的价格差距还较大,商业地产要等一段时间才会松口."

至于民间"炒房团"未来投资趋势,戴德梁行华东区综合住宅服务主管伍惠敏认为,近期上海没有出现大量温州炒房客抛售房产现象,民间游资不会因为调控而全线撤出房地产市场.

不过她预计,未来这些民间游资可能会减少炒房频率,更多地采取与大型机构和基金合作策略,联合投资写字楼及商铺等长期收益相对稳定的房产.

中国今年来加大对投机炒房的抑制,例如提高首付比例及按揭贷款利率水平,试点房产税等,国内不少城市住宅价格近期已出现环比下滑.不过,政府各部委仍坚持明年房地产市场调控不会松懈,将继续严格执行抑制投机、投资性需求的政策措施.

澳洲建筑公司UGLUGL.AX於12月初收购拥有百年历史的戴德梁行,作价7,750万英镑,以拓展地产业务以及抓住中国市场的发展机遇.戴德梁行进入中国已近20年,现于大中华地区设有18个分公司,为大陆区域领先的外资房地产服务商.(完)