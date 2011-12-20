〔中国国企〕前11月国企利润同比增13.7%,11月利润环比连续五个月下降

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月20日电---中国财政部周二公布,中国国有企业1-11月共实现利润总额约2.04万亿元人民币,同比增长13.7%,而11月当月利润环比继续下降,亦为连续第五个月下降.
数据显示,11月国有企业实现利润总额较10月环比下降5.8%,而自7月以来国企利润环比均为下降趋势.
刊登在财政部网站的新闻稿称,1-11月,国有企业累计实现营业总收入334,771.4亿元,同比增长23.2%,11月比10月环比增长4%.
数据并显示,1-11月,国有企业成本费用总额同比增长23.9%,销售净利率同比下降0.5个百分点,净资产收益率同比降0.2个百分点.
分行业看,与去年同期相比,1-11月实现利润增幅较大的行业为:化工、建材、有色、轻工、煤炭.实现利润降幅较大的行业为:交通、电力、医药、钢铁等.(完)
更多细节,请点选财政部网站(here)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。