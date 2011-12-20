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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 17:03 BJT

〔新债招标〕中国上海城投总公司25亿元一年短融,票面利率5.17%--路透数据

路透上海12月20日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国上海市城市建设投资开发总公司周二簿记
建档发行的25亿元人民币一年期短期融资券,票面利率为5.17%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限   票面利率    承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  上海城投     50       25       12     *5.17%     交通银行     AAA      12/21     12/22  
  开发总公司                                       国开行
  =========================================================================================(完)

  --发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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