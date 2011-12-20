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货币新闻 | 2011年 12月 20日 星期二 17:08 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--12月20日

路透伦敦12月20日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 370,850 -3,100

锡 12,200 持平

铅 361,075 -1,575

锌 809,325 +43,700

铝 4,922,800 +49,775

镍 88,086 -252

铝合金 141,580 +140

NASAAC 157,560 +20

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 丁琦; 审校 程琳

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