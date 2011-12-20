〔表格〕LME金属库存最新变化--12月20日

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透伦敦12月20日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 370,850 -3,100
锡 12,200 持平
铅 361,075 -1,575
锌 809,325 +43,700
铝 4,922,800 +49,775
镍 88,086 -252
铝合金 141,580 +140
NASAAC 157,560 +20
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 丁琦; 审校 程琳
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
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路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。