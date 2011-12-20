中国逮捕了52名地沟油制贩者

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月20日电---新华社周二报导称，中国警方逮捕了52名地沟油制贩者。
报导称，自2010年以来，江西省环宇生物柴油有限公司大量收购餐厨废弃油脂生产“饲料混合油”，并销往广东省东莞市一家企业进行深加工，随即被销往周边区域的餐厅。
最近几年，中国时常出现食用油安全丑闻，地沟油照片在网上广泛流传，政府解决食品安全问题的努力受挫。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。