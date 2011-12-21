普京在边远地区续写英雄神话

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯克孜勒12月20日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总理普京在边远的图瓦共和国（Tyva）地区受到英雄般的欢迎，这与一些大城市爆发的反普京抗议活动形成鲜明对照。普京在图瓦发动其核心支持者，以迎接明年3月总统大选。
本月，成千上万的民众在莫斯科等城市举行游行示威，抗议12月4日国家杜马选举舞弊行为。很多抗议者将矛头直指普京本人，他自2000年以来始终掌握着俄罗斯的统治权。
图瓦距离莫斯科有五个小时的飞机航程，与蒙古国接壤。周一这里的气氛与莫斯科等大城市迥然不同。数百名当地民众身着鲜艳的地方服饰，冒着气温远低於冰点的严寒，争相一睹普京之容。
“普京是我们的领导人，他能到这里来太好了，”Eres Khuruk说道。他并表示，自己与妻子已经在寒冷的荒原上等了两个小时，就为和普京握一次手，并观看一个铁路项目的启动仪式。
普京在图瓦首府克孜勒（Kyzyl）郊外的铁路工地上钉下一枚金色标志，由此启动了该地区首条铁路的建设工作。这条铁路将把野生动植物和自然资源丰富的图瓦，与西伯利亚大铁路（Trans-Siberian Railway）连接在一起。
在普京完成铁路项目启动仪式之後，工人和当地民众纷纷涌向普京，口中呼喊着他的名字，争相同他握手，并拍下照片。普京穿行在兴奋的人群当中，脸上露出困惑的表情。
一名工人对刚同普京握完手、满脸笑容的女同事说：“现在可不要洗手！”
普京所在的统一俄罗斯党在这个30万人口并信仰佛教的地区获得了超过85%的选票，很多人已经表示，将在总统大选时再次投票支持普京。这里很少有人听说过发生在莫斯科等地的抗议活动。
普京是这里的常客，他广为流传的赤膊骑马和横渡河流的照片，就拍摄於2009年他在图瓦度假期间。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。