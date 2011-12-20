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市场报道 | 2011年 12月 20日 星期二 17:32 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎仍在考验200日移动均线

0917GMT--欧元/瑞郎仍在考验位於1.2187的200日移动均线,周一一度跌破该均线并创出六周低位.交易员指出,1.2150附近有不少宏观基金买需,料暂时限制跌势.

期权交易员表示,上周瑞士央行维持瑞郎兑欧元汇率上限不变的决定出炉後,期权波动率遭遇严重抛压.瑞郎一个月期期权波动率目前在6%,为9月末以来最低.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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