(重温稿)〔台湾货币市场〕短率变化不大,下周央行会前静观其变

* 存单到期少,但资金并未显紧俏

* 下周央行会前,短率静观其变

记者 张雅菁

路透台北12月20日电---台湾银行间短期利率周二变化不大,虽然央行存单到期量不到百亿台币,不过资金并未特别紧俏,大致拆借不难.市况平静下,目光转向下周的央行季度会议.

市场人士指出,今日主动拆出的银行也不少,但需要大额拆入的银行可能必须采"少量多餐"的方式,多问几家.他们指出,在央行理监事会前,市场对於是否降息目前看法分歧,不过央行透过拆入隔夜资金的冲消力道并未减低下,以上日而言粗估约500-600亿台币,因此目前短率走势可能还是偏向持稳.

"没有什麽人缺,但真的要收钱还是要花一点功夫,"一本地银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.399%,同上日;区间在0.299-0.720%,亦同上交易日.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.740%,上日在0.378-0.750%.

台湾央行将在下周四召开第四季理监事会议.台湾央行在9月间已暂停先前连续五次的升息举措,重贴现率目前在1.875%的近二年高位.

**月内短票抢手**

短票方面, 交易商指出,两大主要公股行库今日未开买票窗口,不过,因为票券商资金缺口不大,透过拆款及法人交易即可支应,金融同业间短票利率主要成交仍在0.83-0.85%.

"月内0.83%,跨月0.84-0.85%...,不太需要一定跟银行做,"一大型票券商人士称.

央行今日共发行597亿台币存单,相较存单到期金额93.8亿,存单发行余额增加503.2亿.[TW/MMTCN]

本周存单接下来依序到期为周三1,495.2亿、周四658.5亿、周五1,154.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负57亿台币;累计超额准备为799亿台币,加计前期1%的超额准备为1,776亿台币.

**公债RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率平稳.今日盘初见投信为因应资金需求而赎回,但不久又见寿险与投信多余资金注入,一进一出尚能打平.

资金调度人士表示,受到台电公司债陆续交割影响,市场资金需求隐然浮现,供给水位也略有降低,似乎可嗅出月底资金不稳的味道.不过,大体而言,目前市场资金供给平顺,附买回利率持於近日水准不成问题.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

交易商统计,今、明两天分别有七年期与十年期台电公司债发行,金额为29亿及75亿台币.(完) (完)