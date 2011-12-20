〔中港股市〕港股小涨,沪市在2,200点受到支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指收高0.1%,沪综指收低0.1%
* 成交清淡,料将令区间交投格局保持到年末
* 2012年中资金融股是不错的选择--策略师
* 汉登集团飙升,受收购消息提振
路透香港12月20日电---香港股市周二微涨0.1%,在经历震荡盘势後勉强守在平盘上方,成交额挫至年内最低.
这种趋势或将持续到今年结束,欧债危机迟迟未解和中国经济增长放缓,让投资者采取防御布局.
恒生指数.HSI收涨0.06%至18,080.2点,略高於过去四天徘徊水准18,000点.恒生国企指数.HSCE收高0.13%至9,740.01点.
金融板块表现相对出色,恒生金融指数.HSNF收高0.3%.中国工商银行(1398.HK)上涨1.1%,对恒指提振居前.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。