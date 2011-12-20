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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 17:53 BJT

〔中港股市〕港股小涨,沪市在2,200点受到支撑

* 恒指收高0.1%,沪综指收低0.1%

* 成交清淡,料将令区间交投格局保持到年末

* 2012年中资金融股是不错的选择--策略师

* 汉登集团飙升,受收购消息提振

路透香港12月20日电---香港股市周二微涨0.1%,在经历震荡盘势後勉强守在平盘上方,成交额挫至年内最低.

这种趋势或将持续到今年结束,欧债危机迟迟未解和中国经济增长放缓,让投资者采取防御布局.

恒生指数.HSI收涨0.06%至18,080.2点,略高於过去四天徘徊水准18,000点.恒生国企指数.HSCE收高0.13%至9,740.01点.

金融板块表现相对出色,恒生金融指数.HSNF收高0.3%.中国工商银行(1398.HK)上涨1.1%,对恒指提振居前.

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