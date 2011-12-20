《外汇动态》欧元/美元现汇与一个月波动率之间的关联度减弱

0946GMT---鉴於市场交易量低迷而且汇率波动区间狭窄,欧元/美元EUR=汇价与一个月价平隐含波动率EUR1MO=之间的关联度减弱.25日关联度指标目前徘徊在负60左右,11月25日时为负81.

在2010年12月时也曾出现类似的关联走弱的情况.如果以之前走势作为参照,那麽隐含波动率与现汇之间的关联度有可能在1月大幅降到接近零的水平.(完)