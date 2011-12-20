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货币新闻 | 2011年 12月 20日 星期二 18:19 BJT

〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数触及九个半月高位

路透伦敦12月20日电---英镑贸易加权指数=GBP周二触及九个半月高位,英镑兑欧元升至10个月来最高,同时英镑兑美元亦大幅走强.

英镑贸易加权指数升至81.4,为3月初以来最高.(完)

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