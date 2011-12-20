〔法国财政〕2012年拟发行至多1,780亿欧元中、长期债券

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透巴黎12月20日电---法国国库署周二称,扣除回购债券後,计划2012年发行至多1,780亿欧元中、长期公债,仅较先前预估低10亿欧元.
国库署发债计划反映出政府降低政府赤字的迫切愿望.
明年法国将需为787亿欧元预算赤字、555亿欧元长期债务赎回和424亿欧元中期债务赎回,以及13亿欧元其它政府约定支出融资.(完)
--编译 程琳;审校 白云
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。