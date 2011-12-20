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债券 | 2011年 12月 20日 星期二 18:25 BJT

〔法国财政〕2012年拟发行至多1,780亿欧元中、长期债券

路透巴黎12月20日电---法国国库署周二称,扣除回购债券後,计划2012年发行至多1,780亿欧元中、长期公债,仅较先前预估低10亿欧元.

国库署发债计划反映出政府降低政府赤字的迫切愿望.

明年法国将需为787亿欧元预算赤字、555亿欧元长期债务赎回和424亿欧元中期债务赎回,以及13亿欧元其它政府约定支出融资.(完)

--编译 程琳;审校 白云

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