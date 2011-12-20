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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 18:13 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月20日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间       主承销商
           (亿元人民币)
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*丹东城投      16         7     基本利差3.30%     AA      12/21-12/23     齐鲁证券
                           (浮息,基准利率为一年期Shibor)  
                      (从第五年开始逐年偿还本金的30%、30%和40%) 
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双鸭山大地     10         7          8.36%        AA-     12/20-12/30    太平洋证券
城投公司         (第四年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)  
                    (从第四年开始逐年偿还未回售债券的20%、40%和40%) 
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盐城城南        15         7         8.19%        AA      12/16-12/20   一创摩根证券
建投公司          (第四年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)  
                        (从第五年开始逐年偿还本金的30%、30%和40%)    
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江苏吴中经济    15         7         8.05%        AA      12/16-12/22     宏源证券
技术发展总公司        (从第五年开始逐年偿还本金的30%、30%和40%)                          
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通化市丰源      10         10      前五年8.36%    AA-     12/13-12/23    太平洋证券
投资开发公司    (第五年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 李宏薇

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2011年已发行金融债一览表》

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