〔中印贸易〕印度或对中国产太阳能电池板发起反倾销调查--中国商务部

路透北京12月20日电---中国商务部周一发出预警,称印度有可能在一个月内对中国产太阳能电池板发起反倾销调查.但鉴於中印两国太阳能产品贸易额不大,业内人士预计即便展开反倾销调查,对中国方面影响也应该不大.

商务部网站发布预警提示称,据悉印度商工部近期已收到国内太阳能电池板产业提交的、对原产于中国的太阳能电池板的反倾销调查申请,预计一个月内可能发起反倾销.

"我们也是注意到印度当地媒体的报导,说印度有可能对我们发起反倾销调查,所以做一个预警...这次可能也只是在美国对华双反之後跟风的行为."中国机电进出口商会太阳能光伏产品分会主任孙广彬在答复路透电话查询时并称.

他表示,中国每年与印度的太阳能产品贸易额不大,只有3、4亿美元,即便展开反倾销调查,最终对中国方面影响也应该不大.

暂未联系到印度商工部对此置评.

莫尼塔投资(CEBM)行业分析师唐小东亦对此事评论称,中国去印度投标的光伏公司不是特别多,受影响应该不大.印度制造能力目前还比较差,但远景规划的市场容量比较大,目前也有很多项目正在集中招标.

"加上印度的规划也提到国外的组件厂商必须有一定比例在印度设厂,所以这种做法也是在试图保护其国内的制造产业和就业."他说.

印度的国家太阳能计划(Solar Mission)设下2022年累计太阳能光伏发电装机容量达到20GW(吉瓦)的目标,但同时规定从2013年起必须采购其国内生产的光伏电池,在此之前则可以自由进口.

中国目前规划2015年太阳能发电装机容量达到15GW.中国已是全球最大的光伏电池生产国,包括晶澳(JASO.O)、无锡尚德STP.N、英利(YGE.N)及常州天合光能(TSL.N)等均跻身全球大厂之列,但产品主要依赖出口欧洲市场.

11月初,美国商务部正式对中国输美太阳能电池(板)发起反倾销和反补贴调查,这是美方首次针对中国清洁能源产品发起"双反"调查.国内行业担心欧洲国家亦展开类似的行动.(完)

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