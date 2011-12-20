〔欧洲金融〕意大利简化债券标售声明,以应对市场波动性

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透米兰12月20日电---意大利财政部周二表示,由於欧元区债市波动较大,该国财政部决定简化标售声明,避免使投资者总是在揣测之中.
债务管理办公室主任Maria Cannata在简短介绍发债日程时说,财政部将放弃标售较长期公债时分别宣布债券类型和数额的做法.
"我们已经取消了中长期债券标售时分两次宣布的做法,因市场波动性太大,债券标售决定不应当与实际标售日期相隔太久,即使只是选择标售何种债券,"Cannata表示.
意大利明年的总融资目标约为4,400亿欧元,但最近几次债券标售的收益率(殖利率)都处於纪录高位,这引发市场担忧该国是否有能力对明年4月末到期的逾1,500亿欧元债务进行再融资.
自7月初意大利成为债务危机的主角以来,其公债收益率一直稳步上涨,并在最近一次10年债标售中突破7.5%.(完).
--编译 李春喜;审校 田建华
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