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债券 | 2011年 12月 20日 星期二 19:11 BJT

〔标题新闻〕德国财政部发言人称尚未决定明年对欧洲稳定机制注资额,并称1月将有结果

注:欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E7NK22V]

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